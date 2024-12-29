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На Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек

На Солнце произошло 15 мощных вспышек 29 декабря
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NASA/SDO

На Солнце зарегистрировано 15 мощных солнечных вспышек 29 декабря, включая одну вспышку класса Х — самого высокого уровня. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Первая вспышка класса M1.2 продолжительностью 19 минут была зафиксирована в 01:14 мск в группе пятен 3933. В течение дня последовали еще 14 вспышек классов М и Х. Наиболее мощными из них, по данным мониторинга космической погоды, стали вспышки Х1.1 (10:18 мск) и М7.1 (18:09 мск).

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, по меньшей мере одна из вспышек класса Х произошла в районе, потенциально способном оказать геомагнитное воздействие на Землю.

Сегодня руководитель Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что рост солнечной активности наблюдается уже около недели.

Накануне в NASA заявили, что их космический корабль Parker Solar Probe выдержал рекордное сближение с Солнцем, приблизившись к звезде на 6,1 млн километров.

Ранее ученые предупредили о риске мощнейшей вспышки на Солнце на рубеже 2024 и 2025 годов.

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