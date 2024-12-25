Российские ученые предупредили о приближении мощнейшей вспышки на Солнце

В ближайшие время на Солнце может произойти вспышка самой мощной категории X. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики (ЛКА ИКИ и ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Прогноз опубликован на сайте научного учреждения.

Ученые отметили, что вероятность формирования вспышек класса X резко повысилась в последние сутки.

Астрономы наблюдают ряд предвещающих факторов, включая заметный рост фонового рентгеновского излучения звезды, а также быстрое увеличение площади центров солнечной активности.

«Самые высокие риски связаны с двумя группами пятен, с номерами 3932 и 3933. Магнитная конфигурация центров, которая определяет, в числе прочего, вероятность вспышек, близка к высшей категории «beta-gamma-delta»», — говорится в сообщении.

Пока что оба центра выдают серии событий уровня M, однако порог уровня X может быть преодолен уже 25 декабря, отметили ученые.

Вспышки класса X в 10 раз мощнее вспышек уровня M.

Ранее на Солнце зафиксировали два мощных выброса категории M.