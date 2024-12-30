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Foreign Affairs: украинцы перестают верить в светлое будущее страны в ЕС

Foreign Affairs: каждый второй украинец не верит в светлое будущее страны в ЕС
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Global Look Press

Жители Украины за два года разуверились в том, что их страна через десять лет станет процветающим государством в составе Евросоюза. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза через десять лет, упало с 88% в октябре 2022 до 73% в декабре 2023 — и еще ниже, до 55% в декабре 2024-го», — говорится в статье, авторами которой выступили представители Киевского международного института социологии.

В материале также указано, что украинцы растеряли оптимизм после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году и считают, что конфликт с Россией затянется.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил вступление страны в ЕС с главой Еврокомиссии. Кроме того, стороны «отдельно пообщались» по вопросу использования замороженных российских активов на нужды Киева.

Ранее премьер Словакии заявил, что Украина потеряет треть своей территории.

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