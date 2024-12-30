В Германии частично ограничили использование фейерверков в новогоднюю ночь

Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила, что в новогоднюю ночь в ФРГ частично запретят использование пиротехники. Ее слова передает агентство DPA.

«Полиция проводит проверки на вокзалах и ввела запрет на использование пиротехники и опасных предметов там, где это необходимо», — поделилась Фрезер.

Она пояснила, что Новый год должен быть счастливым и мирным праздником для всех, поэтому власти должны «предпринимать действия против любого насилия и не оставлять места хаосу».

До этого в населенном пункте Щербинка в Новой Москве салют попал в окна квартиры, выбив при этом стекла.

29 декабря областной комитет правопорядка и безопасности сообщал, что в Ленинградскую область по заказу спецслужб недружественных стран поступила партия опасных пиротехнических изделий. В комитете подчеркнули, что в преддверии праздников участились случаи завоза в регион фальсификата пиротехнических изделий (салютов, фейерверков, петард и так далее).

Ранее петарда взорвалась в руке у подростка на фудкорте ТЦ в Нижнем Новгороде.