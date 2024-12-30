Вывозные авиарейсы из Москвы в Ашхабад через Стамбул организуют 30 и 31 декабря

Авиакомпания «Туркменистан» организует вывозные рейсы из Москвы в Ашхабад через Стамбул 30 и 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал перевозчика.

По данным пресс-службы, на участке Москва — Стамбул рейсы будет осуществлять сторонний перевозчик. Приобретенные ранее авиабилеты будут действительны для перелета без дополнительной оплаты.

«Багаж пассажиров будет зарегистрирован до конечного пункта – Ашхабад, виза для перелета через Стамбул не нужна», — добавили в пресс-службе перевозчика.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV заявил, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи казахстанского города Актау, не был сбит специально. Он добавил, что фюзеляж разбившегося лайнера был весь в пробоинах и это полностью сняло с повестки версию столкновения со стаей птиц.

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