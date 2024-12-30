Талибы запретили смотреть на девушек через окна

Движение «Талибан» (организация запрещена в России), контролирующее Афганистан, запретило устанавливать окна в помещениях, обычно используемых женщинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителя правительства Афганистана Забиуллу Муджахида.

Указ, вводящий соответствующее требование, подписал лидер «Талибана».

Согласно документу, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами». Существующие окна нужно будет закрыть, чтобы никто не смог увидеть девушек с улицы.

Авторы нововведения считают, что наблюдение за женщинами, работающими на кухнях, во дворах или набирающими воду из колодцев, может привести к непристойным действиям.

Муниципальным властям и другим соответствующим ведомствам придется контролировать новые стройки, чтобы гарантировать невозможность заглянуть в дома соседей. При наличии таких окон владельцам будет предложено построить стену или загородить вид, чтобы не доставлять неудобств соседям.

В ноябре в Афганистане закрыли радиостанцию, в эфире которой прозвучала музыка.

Ранее в Совфеде рассказали, снимет ли Россия террористический статус с «Талибана».