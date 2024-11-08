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В Афганистане закрыли радиостанцию, в эфире которой прозвучала музыка

В Афганистане радиостанция прекратила вещание после трансляции музыки в эфире

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Unsplash

Власти Афганистана закрыли радиостанцию за трансляцию фоновой музыки, сообщила правозащитная организация «Центр журналистов Афганистана» (AFJC).

Частная радиостанция Zhman из юго-восточной провинции Хост была закрыта Департаментом добродетели и порока из-за включения музыки в одной из своих программ. По данным источника, тихая музыка была добавлена в качестве фонового сопровождения к утренней программе, посвященной социальным проблемам. С момента своего основания в 2017 году радио транслировало политические, социальные и образовательные программы.

Как уточняется, с конца октября Zhman стала уже второй радиостанцией в провинции, закрытой после предупреждений о запрете музыкального вещания. AFJC выразила серьезную озабоченность по поводу этого решения, рассматривая его как явное нарушение свободы СМИ, и призвала власти Талибана (организация запрещена в России) немедленно возобновить работу радиостанции, готовой продолжать свою деятельность в соответствии с афганским законодательством о СМИ.

В августе правящая в Афганистане группировка «Талибан» запретила женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани. Теперь женский голос считается «пороком» и не должен звучать в общественных местах. При этом если женщина будет петь и читать вслух, находясь в собственном доме, ее голос не должен быть слышен на улице, следует из закона. За его соблюдением будут следить мохтасабины — сотрудники полиции нравов.

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.

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