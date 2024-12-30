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Южнокорейские эксперты оценят роль «твердой конструкции» в конце взлетной полосы в Муане

В Южной Корее оценят роль «твердой конструкции» в конце ВПП в аэропорту Муан
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Kim Hong-Ji/Reuters

В Южной Корее проверят версию, по которой причиной авиакатастрофы могла стать «твердая конструкция» с радиомаяками в конце взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Муан. Об этом заявил директор департамента гражданской авиации министерства транспорта страны Чжу Чжон Ван, передает ТАСС.

В 251 метре от ВПП на бетонной конструкции установлена курсо-глиссадная система (КГС). Эта конструкция представляет собой антенну и бетонный фундамент, установленный на вершине небольшого земляного холма. При этом установка на бетонный фундамент встречается редко.

«Системы КГС не устанавливаются как угодно, есть правила, мы их анализируем. Мы планируем проверить, есть ли ограничения по материалам и расстоянию, есть ли связь с катастрофой», — сказал Ван.

29 декабря в южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737. Лайнер сел в аэропорту Муан, но после приземления выкатился за пределы посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, после чего взорвался. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами.

Ранее в Южной Корее назвали три возможные причины крушения Boeing.

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