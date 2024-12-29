Названы основные версии «очень необычного» крушения Boeing в Южной Корее

В качестве основных причин авиакатастрофы в Южной Корее называют столкновение с птицами, неполадки в работе двигателя, шасси и систем торможения, а также недостаточную при ЧП длину взлетно-посадочной полосы (ВВП), передает «Рёнхап».

Предварительное расследование указывает на неисправность лайнера из-за столкновения с птицами, но точная причина авиакатастрофы остается неизвестной.

По мнению некоторых аналитиков, у Boeing должны были быть технические неполадки: одно лишь столкновение с птицами не могло привести к отказу всех критически важных систем самолета. Эксперты полагают, что при таком крушении у лайнера должны были отказать как двигатели, так и тормоза.

«Рёнхап» отмечает, что Boeing подал сигнал бедствия спустя минуту после того, как диспетчеры аэропорта предупредили об опасности столкновения с птицами. При попытке приземлиться лайнер врезался в стену ограждения аэропорта, поскольку ему не удалось затормозить до конца ВПП.

Авиаэксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стала неисправность шасси, которая могла стать следствием столкновения с птицами.

«На видео видно, что шасси не раскрыты, а скорость практически не снижалась. В таких случаях, когда шасси не работают, должны быть активированы другие системы торможения, такие как реверс тяги и воздушные тормоза на крыльях, но этого тоже не произошло», — объяснил профессор кафедры аэронавтики Университета Инха Чхве Ги Ён.

При этом эксперты обращают внимание на то, что вряд ли столкновение с птицами могло привести к отказу сразу двух двигателей, а при одном работающем посадка должна была быть возможной. Директор центра летного обучения университета Хансо Ким Гю Ван назвал произошедшее «очень необычным».

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно было почти полностью уничтожено. Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось только двум бортпроводникам, которые во время ЧП находились в хвосте воздушного судна.

Ранее выжившая после катастрофы в Южной Корее стюардесса заговорила.