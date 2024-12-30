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Вильфанд предупредил о сильном снеге и ветре в некоторых регионах СЗФО

Вильфанд: в некоторых регионах СЗФО ожидаются снег и ветер до 27 м/с
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Сергей Красноухов/РИА Новости

В ближайшие дни в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) ожидаются сильный снег и ветер до 27 м/с. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник в Мурманской области сильный снег прогнозируется, да и в Ленинградской области. Там, кстати, сильный ветер западного направления, поэтому условия для подъема уровня воды в Неве существуют, потому что западный ветер как бы запирает естественный сток Невы», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что аналогичная погода ожидается в Калининградской области. По его словам, в регионе прогнозируются дожди, а 31 декабря ветер на побережье может достигать скорости 22 м/с. 1 января, согласно прогнозу научного руководителя, в области пройдет дождь, снег и ветер до 27 м/с.

27 декабря Вильфанд рассказал, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. Синоптик отметил, что прогноз аномалий средней температуры на месяц указывает на положительные аномалии на огромной территории России.

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