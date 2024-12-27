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Москвичей предупредили о похолодании в Новый год

Вильфанд: сильных морозов в Новый год в Москве не ожидается
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В новогоднюю ночь москвичей ждет небольшой мороз и снег. Свой прогноз на праздники агентству ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Произойдет понижение температуры. Сильных морозов не ожидается, но температура будет в диапазоне от -1°С до -6°С. И небольшой снег», — рассказал собеседник агентства.

Вильфанд отметил, что также прогнозируется заметное понижение давления, воздушные массы будут перемещаться с севера, северо-запада. Специалист уточнил, что прогноз еще будет корректироваться.

Что касается погоды 1 января, то она будет теплой, но температуры прогнозируются отрицательными, сильного ветра не ожидается, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

Эксперт отметила, что в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны. В целом погода в европейской части России на данный момент определяется теплой Атлантикой, указала эксперт.

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