«Дома очень холодно»: жители Ростова остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

Жительница Ростова-на-Дону Оксана рассказала «Газете.Ru», что из-за аварии на теплотрассе в ее квартире нет отопления с 04:00, а горячей воды — с 06:00. Для сохранения тепла женщина прогревает одну из комнат вентилятором. Она отметила, что в школах также нет отопления, но учащимся первой смены не сократили уроки из-за этого.

«В квартире достаточно некомфортно становится, особенно с двумя детьми 4 и 9 лет. Спасаемся теплой одеждой и вентилятором, который дует теплом, в одной комнате. Свет отключали ненадолго, горячей воды тоже нет с 6 утра. Ребенок учится в первую смену, сказал, что отопления нет. Уроки были не сокращены, ребенка одевала в школу тепло, так как уже в квартирах отопления не было», — сказала она.

Другая жительница города Дарья рассказала «Газете.Ru», что с 07:00 батареи в ее квартире уже были ледяными, позже отключили и электричество. Она отметила, что пока в доме был свет, включала плиту и обогреватель.

«Отопления нет, горячей воды тоже нет, батареи были ледяные уже с 7 утра, в 9 утра выключили еще и свет на час. Пока не выключили свет, включали плиты на тепло и обогреватель. Но несколько часов пришлось просто одеваться тепло и кутаться в пледы. Сейчас дома очень холодно. В школе сделали сокращенные уроки, также они одеваются в теплое. Ребенок сказал в школе тоже холодно», — пояснила она.

Дарья добавила, что в доме подобное отключение происходит впервые.

24 декабря глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове-на-Дону около 80 тыс. горожан остались без теплоснабжения из-за порыва на котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» в Северном микрорайоне. Он отметил, что отопления нет в 447 многоквартирных домах, а также в 27 соцобъектах. Из-за аварии были сокращены занятия второй смены в школах, родителей попросили забрать детей домой пораньше.

В региональной прокуратуре заявили, что контролируют восстановление прав оставшихся без тепла жителей города.

Ранее сообщалось, что жители 74 деревень в Тверской области две недели жили без света.