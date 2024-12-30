Суд после новогодних праздников вернется к делу Хачатуряна о насилии над дочерьми

Бутырский суд Москвы 17 января вернется к делу Хачатуряна о насилии над дочерьми

Бутырский суд Москвы на новогодние праздники объявил перерыв в рассмотрении дела Михаила Хачатуряна, которому вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью собственных дочерей — Крестины, Ангелины и Марии. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Там также заявили, что 17 января слушания дела возобновятся.

14 декабря адвокат Алексей Паршин сообщил, что сторона обвинения завершила представление доказательств обвинения по делу Хачатуряна. По его словам, сторона обвинения перешла к доказательствам защиты. Как заявил юрист, в суд уже пришло несколько свидетелей защиты.

31 марта 2023 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Хачатуряна и направила для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы уголовное дело. К слушанию дела суд приступил в апреле прошлого года, заседания проходят в закрытом режиме.

Уголовное дело в отношении Хачатуряна было возбуждено в 2021 году. Ему вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Ранее отца двоих детей из Екатеринбурга посадили на 15 лет за насилие над дочерью и ее подругой.