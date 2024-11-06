Отца двоих детей из Екатеринбурга посадили на 15 лет за насилие над дочерью и ее подругой

В Екатеринбурге мужчину признали виновным в сексуальном насилии над малолетней дочерью и ее подругой. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на решение Свердловского областного суда.

Отца двоих детей Андрея М. заподозрили в педофилии из-за показаний семилетней соседки. Весной 2023 года мать привела ее в гости, чтобы та поиграла с пятилетней дочерью хозяев. Наедине с девочками мужчина не оставался, в квартире в этот момент находилась его супруга.

Дело было возбуждено после того, как спустя месяц после визита к соседям девочка заявила, что Андрей «играл с ними в странные игры». Родные мужчины уверены, что его оклеветали.

Екатеринбуржец вину не признал, но был арестован. В итоге суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. Также осужденному запретили в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

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