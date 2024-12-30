В США подсветили Эмпайр-стейт-билдинг в память о Картере

В Нью-Йорке в память о 39-м президенте США Джимми Картере подсветили небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг высотой 443 метра. Об этом сообщается на странице небоскреба в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Сегодня мы будем сиять в красном, белом и синем цветах, чтобы почтить жизнь и наследие президента Джимми Картера», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого газета The Washington Post писала, что Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Свои соболезнования уже выразили действующий президент США Джо Байден и будущий глава Белого дома Дональд Трамп.

Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года. Также он был самым долгоживущим президентом в истории США. В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе. 1 октября 2024 года ему исполнилось 100 лет.

Ранее онколог заявил, что иммунотерапия помогла Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей.