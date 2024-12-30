Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден и Трамп выразили соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

Байден и Трамп выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента Картера
close
Library of Congress/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 39-го президента страны Джимми Картера. Сообщение политика опубликовано на его странице в социальной сети Truth Social.

«Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб. И только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — отметил Трамп.

Заявление действующего президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден в связи с кончиной Картера опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня Америка и весь мир потеряли выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста. Более шести десятилетий мы имели честь называть Джимми Картера близким другом <…> Он был человеком с большим характером и мужеством, надеждой и оптимизмом», — говорится в заявлении.

Незадолго до этого газета The Washington Post писала, что Картер умер в возрасте 100 лет. Официальная причина смерти пока не раскрывалась.

Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года. Также он был самым долгоживущим президентом в истории США. В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе. 1 октября 2024 года ему исполнилось 100 лет.

Ранее онколог заявил, что иммунотерапия помогла Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами