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В Кургане пятирублевую монету с необычным орлом хотят продать в миллион раз дороже

В Кургане пятирублевую монету хотят продать за 5 млн рублей
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Andrei Metelev/Shutterstock/FOTODOM

В Кургане владелец необычной пятирублевой монеты разместил на сайте объявление о ее продаже за 5 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам владельца монеты, местоположение орла на стороне с государственным гербом отличается от привычного.

»Орел смещен вправо. Год выпуска 1997», — говорится в объявлении о продаже.

В прошлом месяце американцы удивились, узнав реальную стоимость монет из своей коллекции. Семья из Филадельфии, хранившая редкие золотые монеты более 100 лет, была потрясена, когда выяснилось, что их стоимость достигает $2 млн, а не $50 тысяч, как считалось до этого. Коллекция, состоящая из монет XIX века, была собрана известным коллекционером Генри Чеппеном еще в 1899 году и изъята из банковского хранилища в начале 2024 года. Луис Мартинес, эксперт в нумизматике, рассказал, что при оценке монет он был в полном восторге от их состояния и привлекательности. Специалисты также подтвердили стоимость коллекции, отметив ее историческую значимость и редкость.

Ранее в Британии монету в один фунт продали в 1250 раз дороже.

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