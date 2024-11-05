Хранившая коллекцию золотых монет семья удивилась, узнав их реальную стоимость

В США семья, хранившая коллекцию золотых монет, удивилась, узнав их реальную стоимость, пишет Daily Mail.

Семья из Филадельфии, хранившая редкие золотые монеты более 100 лет, была потрясена, узнав, что их стоимость достигает $2 млн, а не $50 тысяч, как считалось ранее. Коллекция, состоящая из монет XIX века, была собрана известным коллекционером Генри Чеппеном еще в 1899 году и изъята из банковского хранилища в начале этого года.

Луис Мартинес, эксперт в нумизматике, сообщил, что при оценке монет он был в полном восторге от их состояния и привлекательности. Специалисты также подтвердили стоимость коллекции, отметив ее историческую значимость и редкость.

Эксперты выразили надежду на возрождение интереса к великим коллекциям, заявив, что такие находки вдохновляют специалистов по всему миру. Сама семья сообщила, что пока не планирует продавать уникальные монеты.

Ранее в Британии монету достоинством в один фунт продали в 1250 раз дороже.