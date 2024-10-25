В Британии монету достоинством в один фунт продали в 1250 раз дороже

В Великобритании сотруднице почты попалась монета достоинством в один фунт стерлингов с уникальной ошибкой. Об этом сообщает The Sun.

Когда 62-летняя Диана Бат загружала фунты, полученные из Королевского монетного двора, в кассу, она вдруг заметила резкое отличие одного из металлических денежных знаков. Монета была не серебряной, а желтой.

Бат проконсультировалась у нумизматов и узнала, что в основе редкого фунта не традиционный никель, а латунь. В итоге счастливую монету удалось продать на аукционе за 1250 фунтов стерлингов (около 156 тысяч рублей).

Она пояснила, что первая ставка была 400 фунтов, потом цена взлетела до 500, а затем до 570.

«Наконец, некая женщина по телефону сделала выигрышную ставку в 1250 фунтов», — рассказала удачливая сотрудница почтового отделения.

В сентябре в Дании прошел аукцион по продаже монет знаменитого предпринимателя и нумизмата XIX века Ларса Эмиля Бруна, который завещал не выставлять на торги свою коллекцию в течение 100 лет.

Ранее нумизмат показал фото монеты Третьего рейха в «Одноклассниках» и попал под статью.