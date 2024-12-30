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Антиквары раскрыли причину ажиотажа вокруг советских елочных игрушек

RT: секрет популярности советских елочных игрушек кроется в ностальгии по детству
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Виталий Аньков/РИА Новости

Коллекционер Лилия Лялина рассказала, что интерес к советским елочным игрушкам растет из-за ностальгии, которую испытывают по детству те, кто родились в 1980-х годах, передает RT.

«Эти игрушки не просто украшения. Это воспоминания о том, как семья собиралась на Новый год, о детских подарках и запахе мандаринов», — пояснила Лялина.

Коллекционер Лариса Петрикова считает, что такие игрушки стали антиквариатом и будут цениться даже спустя десятилетия. Однако Лялина допускает, что со временем ажиотаж вокруг советских елочных украшений прекратится.

«Цена на многие коллекционные игрушки взлетела до неприличия, раз в десять от реальной стоимости. А в прошлом году обсуждали случай, когда игрушка в виде курантов была продана за 2 млн рублей. При этом красная цена им не более 3 тыс.», — рассказал создатель и директор фабрики елочных игрушек имени 1 Мая Игорь Хмелев.

В прошлом декабре «Газета.Ru» выяснила, почему так востребованы фигурки игрушечных Дедов Морозов и героев сказок Джанни Родари и от чего зависит их цена.

Ранее исследование показало, что елочные игрушки грязнее унитаза.

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