Исследование: елочные игрушки содержат в 5 раз больше микробов, чем сиденье унитаза

Исследование показало, что рождественские украшения могут содержать в пять раз больше микробов, чем сиденье унитаза, пишет Daily Mail.

Недавнее исследование, проведенное экспертами компании Initial Washroom Hygiene, показало, что на рождественских украшениях может быть в пять раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. В рамках работы был проведен анализ микробного загрязнения на 25 рождественских украшениях в пяти домах, включая елки, праздничные венки и гирлянды.

Анализ показал, что более двух третей (68%) украшений имели уровень загрязнения выше 500 единиц, что указывает на высокий уровень микробного загрязнения. Коробки для рождественских елок продемонстрировали средний показатель 845 единиц, в то время как рождественские елки показали 780 единиц. Рождественские шары и венки имели средние показатели 610 и 430 единиц соответственно, а гирлянды оказались наименее загрязненными с показателем 286 единиц.

Джейми Вудхолл, технический и инновационный менеджер компании, отметил, что многие люди развешивают украшения, держа в руках еду или напитки, что увеличивает риск перекрестного заражения. На основании полученных данных исследователи призывают домовладельцев обратить внимание на необходимость чистки рождественских украшений.

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