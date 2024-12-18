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Исследование: елочные игрушки содержат в 5 раз больше микробов, чем сиденье унитаза

Исследование Initial Washroom Hygiene показало, что елочные игрушки грязнее унитаза

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Depositphotos

Исследование показало, что рождественские украшения могут содержать в пять раз больше микробов, чем сиденье унитаза, пишет Daily Mail.

Недавнее исследование, проведенное экспертами компании Initial Washroom Hygiene, показало, что на рождественских украшениях может быть в пять раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. В рамках работы был проведен анализ микробного загрязнения на 25 рождественских украшениях в пяти домах, включая елки, праздничные венки и гирлянды.

Анализ показал, что более двух третей (68%) украшений имели уровень загрязнения выше 500 единиц, что указывает на высокий уровень микробного загрязнения. Коробки для рождественских елок продемонстрировали средний показатель 845 единиц, в то время как рождественские елки показали 780 единиц. Рождественские шары и венки имели средние показатели 610 и 430 единиц соответственно, а гирлянды оказались наименее загрязненными с показателем 286 единиц.

Джейми Вудхолл, технический и инновационный менеджер компании, отметил, что многие люди развешивают украшения, держа в руках еду или напитки, что увеличивает риск перекрестного заражения. На основании полученных данных исследователи призывают домовладельцев обратить внимание на необходимость чистки рождественских украшений.

Ранее супруги из Германии нарядили 605 рождественских елей и установили мировой рекорд.

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