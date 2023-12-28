«Люди ностальгируют»: почему советские елочные игрушки стоят миллионы Как тоска по СССР и желание воссоздать советскую эстетику превратили безделушки в антиквариат

Если у вас в чулане завалялись старые елочные игрушки, не спешите избавляться от них. В России советское снова в моде и спрос на раритетные новогодние украшения растет — некоторые экземпляры времен СССР сегодня можно продать за большие деньги. «Газета.Ru» выяснила, почему так востребованы фигурки Дедов Морозов и героев сказок Джанни Родари и от чего зависит их цена.

Игрушка как машина времени

Для Любови, коллекционера советских елочных игрушек из Ростова-на-Дону, новогодние украшения — это способ вернуться назад во времени.

«Когда мне было 18 лет, не стало моего дедушки. Если я беру в руки игрушку, то вспоминаю то время, когда вся семья была в сборе, бабушка с дедушкой наряжали елку, а мы за этим наблюдали», — вспоминает она в беседе с «Газетой.Ru».

Любовь занимается коллекционированием раритетных елочных украшений более семи лет. Интерес к этому хобби ей привила мама, дизайнер интерьеров, которая сама собирает антикварные фарфоровые куклы и посуду.

Таких коллекционеров в России огромное количество: в преддверии Нового года рунет начинает пестреть объявлениями о продаже винтажных украшений, а цены на них традиционно взлетают до небес. Так что реликвия, которая хранится в семье как память, вполне может оказаться ценным антиквариатом стоимостью в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Космонавт за полмиллиона

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Поиск объявлений на одном из популярных интернет-сервисов по запросу «советские елочные игрушки» выдает более 10 тыс. позиций. Но впечатляет не масштаб предложения, а разброс цен. Тут и шишки, сосульки, колокольчики по 500 рублей за экземпляр, и «Девочка с куклой» за 4900 рублей.

Для особых ценителей ретро — аляповатый «Космонавт на прищепке» стоимостью в полмиллиона (впрочем, продавец согласен поторговаться). Главный лот — 30 ничем не примечательных игрушек, продающиеся единым набором за 1 000 000 рублей. Ключевое слово в названии лота — «советские».

«Спрос на елочные украшения, произведенные в советскую эпоху, возник где-то лет 15 назад», — рассказывает «Газете.Ru» коллекционер, оценщик московского антикварного магазина «Лавка старины» Алексей. Активно их начинают раскупать в октябре и ноябре. К Новому году покупательский интерес достигает максимума и стихает к концу января.

«Мы выставляемся на «Озоне», «Авито» и в своем магазине. Люди покупают и для себя, и близким в подарок. Я провожу аукционы, и за месяц ко мне от обычных любителей поступает примерно 15 запросов на такие игрушки», –– добавляет Алексей.

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Дед Мороз и пограничник Карацупа

В России традиция наряжать новогоднюю елку началась в середине XIX века — украшения символизировали дары волхвов младенцу Иисусу. После революции 1917 года рождественские традиции оказались под запретом из-за гонений на церковь. Вернулась ель с игрушками по решению партии и правительства только в 1935-м, за несколько дней до Нового года. Но уже не как религиозный символ, а как примета светского праздника. Соответственно, и елочные украшения несли уже иную смысловую нагрузку.

«Очень много советских елочных игрушек были посвящены армии», — приводит пример Алексей из «Лавки старины». Появились фигурки-дирижабли, танки, подводные лодки.

В виде елочного украшения была исполнена фигурка пограничника Никиты Карацупы, который в 1930-е годы на дальневосточной границе задержал больше сотни шпионов и диверсантов. Сейчас елочное украшение «Пограничник с собакой» 1936 года стоит более 100 тыс. рублей.

Али, коллекционер и владелец лавки раритетных товаров в Махачкале, рассказал «Газете.Ru», что ценными и редкими также считаются агитационные елочные игрушки, которые изображают колхозниц и чабанов. Они служили для пропаганды этих профессий в эпоху коллективизации.

Однако в 1960-е годы, во времена освоения космоса, в моду вошли новые игрушки — космические спутники и люди в скафандрах. Не были забыты традиционные Деды Морозы и персонажи сказок, отечественных и зарубежных.

close 100% Виталий Аньков/РИА Новости

Появилась серия украшений по мотивам популярной сказки Джанни Родари «Чиполлино» — Профессор Груша, Синьор Помидор, Адвокат Горох. Коробку от такого набора полувековой давности производства артели «Культигрушка» можно приобрести за несколько десятков тысяч рублей на одном из интернет-аукционов. Цена же самого набора может превышать полмиллиона.

Чем уникальнее, тем дороже

Цена раритетной елочной игрушки зависит не от ее эстетической привлекательности, а от года создания, сохранности и использованного материала. Например, изделия из ваты или картона могут стоить очень дорого — ведь это очень недолговечный материал. «Игрушки бьются, теряются при переездах и ремонтах», — рассуждает Алексей из «Лавки старины». А чем реже встречается украшение, тем выше его цена на рынке.

close 100% Любовь Хмелевская

«Я думаю, что советские игрушки сейчас так популярны, потому что люди ностальгируют по тем временам, вспоминают свое детство и юность», — уверен коллекционер Али из Дагестана. По его мнению, современные елочные украшения значительно уступают по качеству и внешнему виду советским игрушкам.

«Многие приобретают старинные украшения к Новому году, потому что вспоминают: у меня же в детстве были такие!» — соглашается с коллегой Алексей из «Лавки старины». По его мнению, такие игрушки помогают воссоздать дома эстетику советского времени.

Коллекционер Любовь из Ростова-на-Дону видит в них еще одну важную функцию — сохранение памяти поколений: «Я считаю, что нельзя выкидывать вещи бабушки или прабабушки, даже если они уже давно вышли из моды или где-то потерлись. Ведь это семейные ценности, традиции».