Восемь стран Европы призвали Грузию провести перевыборы

Страны Северной Европы и Балтии призвали Грузию провести повторные выборы в парламент. Заявление с обращением к Тбилиси от лица глав МИД Дании, Норвегии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Исландии опубликовало литовское внешнеполитическое ведомство.

В документе восемь стран Европы осудили насилие грузинских властей против протестующих, политиков и представителей СМИ, а также угрозы в адрес бывшего президента Саломе Зурабишвили, выразили обеспокоенность из-за ситуации в республике и снова призвали расследовать нарушения, которые были зафиксированы на парламентских выборах 26 октября.

«Призываем грузинские власти придерживаться рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и рассмотреть возможность проведения новых парламентских выборов в соответствии с этими рекомендациями», — говорится в заявлении.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этом фоне подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании. Она также призвала к протестам из-за итогов выборов, после чего в стране вспыхнули митинги.

Ранее в Госдуме призвали власти Грузии «не церемониться» с Зурабишвили.