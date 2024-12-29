В Удмуртии ребенок получил ожоги глаз и лица, запустив петарду

В Удмуртии ребенок попал в больницу после запуска петарды

В Можге школьник получил ожоги глаз при запуске петарды, мальчику потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает МЧС республики Удмуртия.

Инцидент произошел вечером 27 декабря, 12-летний школьник решил запустить петарду на центральной площади города. Пиротехника взорвалась, мальчик получил сильные ожоги лица и глаз и был госпитализирован в офтальмологическое отделение детской больницы.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Ленинском районе Челябинска 11-летний школьник пострадал, играя с пиротехникой, петарда взорвалась прямо в руке у мальчика. Сотрудник Росгвардии ждал, когда его сын выйдет из дома, услышал громкий хлопок и увидел, как вдоль подъездов бежит плачущий мальчик. По словам 11-летнего школьника, он поджег петарду, которая взорвалась у него в руках, ребенок получил травмы. Мужчина вызвал экстренные службы и до приезда медиков оказывал пострадавшему первую помощь

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Ранее во Владивостоке подростку оторвало фаланги пальцев взрывом петарды.