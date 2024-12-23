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Подростку оторвало пальцы взрывом петарды

Mash: во Владивостоке подростку оторвало фаланги пальцев взрывом петарды
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Shutterstock/InfinitumProdux

Во Владивостоке на сопке Бурачка подростку оторвало фаланги пальцев в результате взрыва петарды. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел, когда компания подростков развлекалась с пиротехническими изделиями.

«Один из парней поджег бомбочку, но бросить ее не успел — та рванула прямо в руках», — пишет Amur Mash.

По предварительной информации, пострадавшему мальчику 16 лет. Его госпитализировали. Правоохранительные органы организовали проверку.

10 декабря сообщалось, что на берегу реки Свирь в городе Никольском Ленинградской области в руке девятилетнего мальчика взорвалась петарда, которую он нашел на улице. Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, обширную рваную рану левой кисти и травматическую ампутацию фаланги среднего пальца. Состояние ребенка оценили как средней тяжести.

До этого в Ленинском районе Челябинска 11-летний школьник пострадал, играя с пиротехникой. Сотрудник Росгвардии ждал, когда его сын выйдет из дома, услышал громкий хлопок и увидел, как вдоль подъездов бежит плачущий мальчик. По словам школьника, он поджег петарду, и пиротехническое изделие взорвалось у него в руках.

Ранее в Саранске ребенку едва не оторвало пальцы взрывом петарды.

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