Мусульмане помолятся за члена СПЧ, который попросил проверить муфтия Москвы

Для мусульман Дед Мороз и Снегурочка — сказочные персонажи, и неверие в них не является противоправным деянием. Так в беседе с «Газетой.Ru» зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов ответил на призыв члена СПЧ Кирилла Кабанова проверить его после слов о вымышленном Деде Морозе.

«Заявление Кирилла Кабанова, вероятно, связано с некоторым непониманием поднятых вопросов. Возможно, он не знаком с исламом и его традициями, не изучал богословское заключение о проблематике многоженства и делает выводы только по громким заголовками СМИ, которые порой совершенно не раскрывают истинную суть. Важно подчеркнуть, что в наших словах не было призыва к легализации многоженства в России. Напротив, мы говорили о необходимости защиты прав женщин, детей и традиционных семейных ценностей, что, как мне кажется, соответствует интересам всего общества. Что касается обсуждений вокруг празднования Нового года, хочу отметить, что для мусульман Дед Мороз и Снегурочка — сказочные персонажи. Наши молитвы и пожелания обращены ко Всевышнему, и это право гарантировано Конституцией России. Неверие в Деда Мороза не является противоправным деянием», — сказал Аляутдинов.

Муфтий Москвы поблагодарил члена СПЧ за внимание к деятельности ДУМ и выразил надежду на конструктивный диалог.

«Мы готовы провести встречи, семинары для всех заинтересованных в развитии гражданского общества и укреплении межнационального единства. Мы будем молиться за господина Кабанова и желаем ему мира, добра и благополучия!» — заключил Аляутдинов.

26 декабря член СПЧ Кабанов призвал в своем Telegram-канале проверить Аляутдинова и религиозную организацию ДУМ после слов муфтия о многоженстве и Деде Морозе. По его словам, заявления муфтия имеют «провокационно экстремистский подтекст» против законов и традиций России и на это нужно «реагировать сразу и жестко».

19 декабря Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство и допустило заключение до четырех религиозных браков. После этого Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ РФ. В ведомстве заявили, что данная фетва противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики России.

25 декабря Аляутдинов назвал Деда Мороза и Снегурочку вымышленными персонажами. По его словам, «никакой чудодейственной силой они не обладают».

Ранее в СПЧ поддержали Генпрокуратуру в вопросе многоженства.