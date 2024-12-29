Эксперт объяснил, как птицы могли повредить шасси рухнувшего в Южной Корее Boeing

Директор авиационного образовательного центра при южнокорейском Университете Хансо Ким Гю Ван рассказал, как птицы могли вывести из строя шасси рухнувшего Boeing, передает «Рёнхап».

По словам эксперта, если птица залетает в двигатель, он может быть поврежден, также будет затронута связанная с ним гидравлическая система.

«Гидравлическая система поднимает и спускает шасси во время взлета и посадки. Могла быть повреждена эта часть», — предположил Ким Гю Ван.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно было почти полностью уничтожено. Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось только двум бортпроводникам, которые во время ЧП находились в хвосте воздушного судна.

Ранее выжившая после катастрофы в Южной Корее стюардесса заговорила.