В месте повреждения кабеля на Балтике нашли след от якоря в десятки километров

Центральная криминальная полиция Финляндии обнаружила на дне Финского залива в месте повреждения электрокабеля EstLink 2 след от якоря. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

«С помощью подводных работ нам удалось обнаружить волочащийся след на морском дне от начала и до конца. Протяженность следа составляет десятки километров», — заявил руководитель расследования Сами Пайла.

Он добавил, что пока правоохранители не нашли место, где оторвался якорь.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее задержанный в Финляндии танкер с нефтью из России решили переместить.