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В Белгородской области высотные здания обтянут сеткой

В Шебекино Белгородской области многоэтажки обтянут антидроновой сеткой
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В городе Шебекино Белгородской области начнут оснащать многоквартирные дома защитными сетками от дронов со второй половины января. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, материалы для этих целей уже закуплены на 50 домов, а работы по монтажу начнутся после их доставки в середине января.

«Уже говорил, что мы начали обтягивать специальной сеткой против дронов врага наши многоквартирные дома. На днях оплатили материал на 50 домов. Его привезут в середине января. Со второй половины месяца начнем закрывать объекты», — говорится в посте политика.

Гладков отметил, что здания, которые будут обтянуты сеткой, будут определены после анализа вместе с местными властями, силовыми структурами и министерством обороны.

На прошлой неделе Гладков рассказал, что в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия, в результате чего был посечен прицеп грузовика.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино, повредив фасад.

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