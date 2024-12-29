В Белгородской области высотные здания обтянут сеткой

В городе Шебекино Белгородской области начнут оснащать многоквартирные дома защитными сетками от дронов со второй половины января. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, материалы для этих целей уже закуплены на 50 домов, а работы по монтажу начнутся после их доставки в середине января.

«Уже говорил, что мы начали обтягивать специальной сеткой против дронов врага наши многоквартирные дома. На днях оплатили материал на 50 домов. Его привезут в середине января. Со второй половины месяца начнем закрывать объекты», — говорится в посте политика.

Гладков отметил, что здания, которые будут обтянуты сеткой, будут определены после анализа вместе с местными властями, силовыми структурами и министерством обороны.

На прошлой неделе Гладков рассказал, что в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия, в результате чего был посечен прицеп грузовика.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино, повредив фасад.