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Россияне попросили у Деда Мороза любви и сил в 2025-м, несмотря на свое плохое поведение

РИА Новости: россияне просят Деда Мороза помочь с личной жизнью и дать сил
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Евгений Биятов/РИА Новости

Взрослые просят у Деда Мороза послать любви и сил в новом году. Такой вывод сделало РИА Новости после изучения сайта «Почта Мороза».

Как отмечается, к Рождественскому деду обращаются не только взрослые, но и дети. Они просят у него новые гаджеты, игрушки, домашних питомцев, сладости, а также братьев и сестер. Россияне более старшего возраста нередко признаются, что их поведение в 2024-м оставляло желать лучшего, но обещают исправиться в следующем году. Многие просят, чтобы 2025 год был не таким тяжелым, как его предшественник, их личная жизнь наладилась, проценты по кредитам уменьшились, а тело стало красивым.

По данным агентства, многие обращения к Деду Морозу отличаются тем, что содержат конкретные указания, например, артикулы на товары из маркетплейсов. А 11-летний Мохамед попросил 2 200 рублей и конфеты. Кроме того, некоторые россияне хотят снега на праздник.

На этой неделе объявивший о легализации многоженства муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем.

Ранее Дед Мороз и Санта Клаус устроили драку на катке в Уфе.

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