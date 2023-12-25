Имам рассказал, можно ли мусульманину просить подарки у Деда Мороза

Мусульманам нельзя верить в Деда Мороза и Снегурочку и обращаться к ним с просьбами. Об этом «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. При этом, по его словам, Новый год может рассматриваться верующими как повод провести время с близкими людьми, а Дед Мороз — как сказочный персонаж.

«Новый год — это светский государственный праздник: близкие люди собираются за одним столом, создают праздничную атмосферу, дарят друг другу подарки. Отношение к этому празднику может быть самое разное, как и варианты его проведения. Верить в Деда Мороза и Снегурочку, обращаться к ним с просьбами и даже мольбами с точки зрения ислама считается недозволенным. Как и праздничные дни с употреблением алкоголя и совершением других греховных поступков. Если же человек продолжительные выходные рассматривает как повод провести время с родными и близкими и уделить время действительно важному, то во встрече нового календарного года нет ничего предосудительного. В таком случае, в понимании верующего, в том числе и детей, Дед Мороз и Снегурочка — это просто сказочные персонажи. А завершение года — возможность подвести итоги и определить для себя новые цели и задачи», — сказал он.

Аляутдинов объяснил, что мусульмане могут обращаться с просьбами и молитвами только к Богу.

«Верующий понимает, что все в этом мире происходит только по велению всевышнего творца. Наши молитвы и просьбы должны быть обращены только к нему, а жизнь должна выстраиваться согласно его предписаниям. Завершая очередной день, неделю, год, важно проанализировать пройденный путь. И, будучи честным с самим собой, определить, чего удалось достичь, а что нужно подкорректировать, какие приоритеты важно расставить. Верующий помнит, что каждый новый день приближает его к вечности, к ответу перед всевышним, поэтому стремится наполнить каждый временной отрезок смыслом», — подчеркнул он.

Мусульманский год короче григорианского на 11—12 дней, поскольку основан на лунном календаре, а не на солнечном. Дата его начала в григорианской системе является «плавающей», смещаясь ежегодно на указанный срок. Мусульманский Новый год наступает в первый день месяца Мухаррам (первый месяц мусульманского календаря). В отличие от христианских стран, в большинстве исламских стран смена года не считается праздником.

Ранее имам объяснил, можно ли мусульманину есть морепродукты.