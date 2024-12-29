Дед Мороз и Санта Клаус устроили драку на катке в Уфе

В Башкирии на катке подрались Дед Мороз и Санта Клаус

В Уфе два новогодних волшебника не поделили каток, Дед Мороз и Санта Клаус устроили потасовку на льду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в ТЦ «Арт-Квадрат» и попал на видео. Два молодых человека, облаченные в костюмы Деда Мороза и Санта Клауса, не поделили общественное пространство.

Дед Мороз пытался выгнать иностранного коллегу с катка, а затем повалил его на лед. Потасовка закончилась победой российского волшебника, он подал руку Санта Клаусу и помог ему подняться.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге Дед Мороз помог отцу школьницы задержать мигранта-педофила. Соцработники приехали поздравить 13-летнюю девочку, в подъезде им встретился мужчина, который вместе с ними подошел к квартире, где проживает ребенок. На звонок открыл отец девочки, он схватил незнакомца и попросил соцработников вызвать полицию. Выяснилось, что гость некоторое время вел переписку с дочерью мужчины, иностранец вымогал у ребенка интимные фото.

Ранее в Москве Дед Мороз на грузовике с огромным подарком попал на видео.