В Петербурге школьница вывесила фото РДК с пометками «герой России» и попала в СИЗО

В Петербурге школьницу арестовали за фото террористов из РДК в школе

В Петербурге суд избрал меру пресечения девушке, которую подозревали в размещении фото террористов из РДК (признан в РФ террористической организацией) на стенде в школе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Восьмиклассницу арестовали, под стражей она пробудет до 26 февраля следующего года.

В пресс-службе добавили, что девушка просила отправить ее под домашний арест.

Школьница стала фигуранткой разбирательств после того, как повесила снимки участников РДК на стенде с пометкой «герой России». В отношении 16-летней задержанной возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. За подобное преступление ее могут приговорить к штрафу или заключению на срок до двух лет.

До этого в Магадане мужчину осудили за оправдание терроризма. Местный житель размещал в соцсетях публикации, в которых положительно освещал террористов из «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). В местах лишения свободы он проведет два года.

Ранее россиянку, мечтавшую о возрождении СССР, осудили за оправдание терроризма.