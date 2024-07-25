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Россиянку, мечтавшую о возрождении СССР, осудили за оправдание терроризма

Жительницу Шадринска отправили в колонию по делу об оправдании терроризма

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Жительницу Курганской области, мечтавшую о возрождении СССР, приговорили к шести годам колонии. Такое решение вынес Центральный окружной военный суд.

По версии стороны обвинения, фигурантка дела о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности испытывала ненависть к лицам определенной национальности и опубликовала в сети видео с призывами к осуществлению насильственных действий в их отношении.

Она же, являясь сторонником воссоздания СССР, отказывалась признавать легитимность Российской Федерации как государства и разместила в соцсетях другую видеозапись. Под ней женщина высказалась в поддержку «идеологии насилия и практики воздействия на принятие решений органами государственной власти посредством насилия и посягательства на жизнь государственного деятеля». После этого в отношении россиянки возбудили уголовное дело.

В итоге судья отправил жительницу Шадринска в исправительную колонию общего режима на шесть лет и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на три года. Адвокат осужденной обжаловал приговор.

Ранее следствие попросило суд арестовать 73-летнюю фанатку СССР по аналогичному делу.

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