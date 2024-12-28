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Ученицу задержали за фото террористов из РДК* с пометками «герой России» в школе

«Фонтанка»: в Петербурге ученицу задержали за фото террористов из РДК* в школе
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Shutterstock

В Петербурге ученицу восьмого класса задержали по подозрению в размещении фото террористов из РДК (признан в РФ террористической организацией) на школьном стенде с пометками «герой России». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, оперативники задержали 16-летнюю восьмиклассницу. Возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Школьнице грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

В одной из школ города на стенде повесили фотографии Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Алексея Левкина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), являющихся основателем и членом РДК и заочно арестованных за причастность к террористической деятельности. При этом у обоих была подпись «герой России». Полицию в образовательное учреждение в связи с инцидентом вызвали 26 декабря.

Ранее суд оставил основателя РДК без наследства.

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