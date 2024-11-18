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Житель Магадана получил два года колонии за оправдание терроризма

РИА Новости: жителя Магадана приговорили к двум годам за оправдание терроризма

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Военный суд в Магадане признал жителя города виновным в оправдании терроризма и приговорил его к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, Первый Восточный окружной военный суд в Магадане приговорил 40-летнего местного жителя Тупикова Игоря Константиновича к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом использования интернета на три года.

По данным правоохранителей, в течение 2023 года мужчина публиковал в социальных сетях материалы, положительно освещающие деятельность запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), которая участвует в боевых действиях на стороне Украины в ходе специальной военной операции.

Представитель правоохранительных органов добавил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России в Магадане оперативно провели в отношении Тупикова расследование. Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к террористической деятельности, а также публичном оправдании терроризма или его пропаганде.

14 ноября стало известно, что в Москве на военного эксперта и политолога Александра Артамонова, назвавшего украинцев «людьми второго сорта», составили административный протокол о разжигании ненависти или вражды.

Ранее осужденная на шесть лет режиссер Беркович закрыла свой театральный проект.

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