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Евросоюз будет предоставлять убежище всем женщинам из Афганистана

Суд ЕС постановил, что любая женщина из Афганистана имеет право на убежище

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Ali Khara/Reuters

Суд Европейского союза постановил, что сам факт того, что человек является женщиной с гражданством Афганистана, дает ему право на получение политического убежища на территории интеграционного объединения. Об этом пишет The Guardian.

Решение суда ЕС последовало после жалобы двух афганок на отказ в предоставлении им убежища в Австрии в 2015 и 2020 годах. Женщины изначально подали жалобу в Верховный административный суд Австрии, откуда был сделан запрос по этому вопросу в суд ЕС — высший судебный орган Евросоюза.

«Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

25 июня 2023 года в «Талибане» заявили, что вернули женщинам Афганистана статус «свободных людей», освободив их от нарушения шариата. 28 августа 2024 года в Афганистане женщинам запретили говорить вслух на публике.

Ранее в Афганистане запретили салоны красоты для женщин.

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