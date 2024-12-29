Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море

В результате нападения акулы в районе египетского города Марса-Алам (провинция Красное море) россияне не пострадали. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде.

В ведомстве порекомендовали российским туристам, отдыхающим в Египте, проявлять повышенную осторожность во время водных процедур. Там призвали неукоснительно следовать всем предписаниям египетских властей, касающихся запретов на купание, дайвинг и рыбалку в определенных зонах.

Сегодня на египетском курорте акула напала на двух туристов, одного из них спасти не удалось. Отмечается, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.

До этого сообщалось, что серфер из США, на которого дважды нападала акула, мечтает снова встать на доску и вернуться в океан. Коул Ташман из Флориды, дважды ставшей жертвой акулы на одном и том же пляже, заявил, что с нетерпением ждет возможности снова оказаться в воде. Первое нападение случилось, когда Коулу было 16 лет. После того случая на его спине остался большой шрам.

Ранее ученые научились отпугивать акул-людоедов с помощью светодиодов.