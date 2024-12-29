Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море

Генконсульство РФ: при нападении акулы в Красном море россияне не пострадали
close
TheMalibuArtist/YouTube

В результате нападения акулы в районе египетского города Марса-Алам (провинция Красное море) россияне не пострадали. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде.

В ведомстве порекомендовали российским туристам, отдыхающим в Египте, проявлять повышенную осторожность во время водных процедур. Там призвали неукоснительно следовать всем предписаниям египетских властей, касающихся запретов на купание, дайвинг и рыбалку в определенных зонах.

Сегодня на египетском курорте акула напала на двух туристов, одного из них спасти не удалось. Отмечается, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.

До этого сообщалось, что серфер из США, на которого дважды нападала акула, мечтает снова встать на доску и вернуться в океан. Коул Ташман из Флориды, дважды ставшей жертвой акулы на одном и том же пляже, заявил, что с нетерпением ждет возможности снова оказаться в воде. Первое нападение случилось, когда Коулу было 16 лет. После того случая на его спине остался большой шрам.

Ранее ученые научились отпугивать акул-людоедов с помощью светодиодов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами