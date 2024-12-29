Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим «горячего останова»

Энергодар впервые обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим горячего останова
close
Reuters

Город Энергодар впервые получил зимнее теплоснабжение без необходимости переводить энергоблоки Запорожской АЭС в режим «горячего останова». Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, пишет РИА Новости.

«По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим «горячего останова»). Прошлая зима была с блоком», – отметил Черничук.

Он добавил, что температура теплоносителя в системе составляет около 62–64 градусов и в жилых помещениях достаточно комфортно. Для достижения такого уровня теплоснабжения система была адаптирована, подчеркнул директор.

В настоящее время все шесть блоков ЗАЭС находятся в режиме «холодного останова».

Запорожская атомная станция расположена на левом берегу Днепра, неподалеку от Энергодара. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе по количеству блоков и установленной мощности — на ней функционирует шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт. В октябре 2022 года атомная станция была передана в собственность Российской Федерации.

До этого в Энергодаре опровергли данные о повышении уровня радиации. Сообщения об изменении радиационного фона в пресс-службе ЗАЭС нахвали провокацией.

Ранее в МАГАТЭ сообщили об ударе дрона по автомобилю агентства на пути к ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами