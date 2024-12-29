Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим «горячего останова»

Город Энергодар впервые получил зимнее теплоснабжение без необходимости переводить энергоблоки Запорожской АЭС в режим «горячего останова». Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, пишет РИА Новости.

«По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим «горячего останова»). Прошлая зима была с блоком», – отметил Черничук.

Он добавил, что температура теплоносителя в системе составляет около 62–64 градусов и в жилых помещениях достаточно комфортно. Для достижения такого уровня теплоснабжения система была адаптирована, подчеркнул директор.

В настоящее время все шесть блоков ЗАЭС находятся в режиме «холодного останова».

Запорожская атомная станция расположена на левом берегу Днепра, неподалеку от Энергодара. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе по количеству блоков и установленной мощности — на ней функционирует шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт. В октябре 2022 года атомная станция была передана в собственность Российской Федерации.

До этого в Энергодаре опровергли данные о повышении уровня радиации. Сообщения об изменении радиационного фона в пресс-службе ЗАЭС нахвали провокацией.

Ранее в МАГАТЭ сообщили об ударе дрона по автомобилю агентства на пути к ЗАЭС.