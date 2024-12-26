На ЗАЭС опровергли данные о повышении уровня радиации в Энергодаре

Информация о повышении уровня радиации в городе Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (АЭС), не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что неизвестные развесили на улицах населенного пункта объявления о повышении уровня радиации в Энергодаре. По словам представителей ЗАЭС, таким образом они хотели посеять панику среди местных жителей.

«Это провокация. <...> Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», — подчеркивается в публикации.

В пресс-службе электростанции добавили, что все заявления руководства ЗАЭС публикуются только в официальном Telegram-канале и на сайте.

Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Запорожской области. В сообщении говорится, что на просторах интернета лживые объявления о повышении уровня радиации распространили украинские Telegram-каналы.

Ранее на ЗАЭС восстановили электроснабжение по высоковольтной линии «Ферросплавная-1».