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В Южной Корее объявили траур из-за катастрофы с самолетом авиакомпании Jeji Air

«Рёнхап»: в Южной Корее объявили недельный траур из-за крушения самолета

В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета Boeing 737 южнокорейской авиакомпании Jeji Air. Об этом в ходе экстренного совещания заявил исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок, передает агентство «Рёнхап».

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям тех, кто погиб в этой неожиданной трагедии», — заявил он.

По словам Чхве, общенациональный траур вступит в силу в воскресенье и продлится до полуночи субботы. Он добавил, что аэропорт Муан был признан особой зоной бедствия, что дает ему право на государственную поддержку. Исполняющий обязанности президента подчеркнул, что власти окажут всю поддержку пострадавшим и позаботятся об оказании медицинской помощи.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось нескольким людям, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

Ранее прокуратура Южной Кореи собрала рабочую группу после авиакатастрофы.

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Крушение Boeing в Южной Корее
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