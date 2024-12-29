Прокуратура Южной Кореи собрала рабочую группу после авиакатастрофы

Прокуратура Республики Корея создала специальный штаб по авиакатастрофе в аэропорту Муан. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Штаб сформировали во главе с главным прокурором города Кванджу. По данным ведомства, все силы направлены на тесное сотрудничество с полицией и экстренными службами. Всего в штаб вошли 16 прокуроров.

Штаб будет сотрудничать с профильными органами, чтобы помочь пострадавшим и их семьям. Также правоохранители установят причины случившегося.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось нескольким людям, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

Ранее стало известно, что разбившийся в Южной Корее самолет подал сигнал тревоги перед крушением.