Власти Ростовской области рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на регион

Атака украинского беспилотника привела к незначительным повреждениям постройки, расположенной на территории локомотивного депо в городе Сальске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в здании были выбиты стекла. Возгорание на месте падения дрона не зафиксировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают дежурные службы, отметил глава региона.

Днем 29 декабря Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Усть-Донецком районе Ростовской области. Последствия на земле уточняются, но, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сказал он.

До этого Слюсарь заявил, что в ночь на 28 декабря силы ПВО уничтожили 17 дронов над Ростовской областью. По его словам, атаке подверглись города Каменск и Новошахтинск, а также Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий и Красносулинский районы. Оперативные службы сообщили об отсутствии повреждений и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.