Ростовскую область ночью атаковали 17 БПЛА

В ночь на 28 декабря силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили 17 дронов над Ростовской областью, написал в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись города Каменск и Новошахтинск, а также Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий и Красносулинский районы. Оперативные службы сообщили об отсутствии повреждений и разрушений.

Этой же ночью в пригороде Воронежа дежурные средства ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ликвидировали 10 беспилотников. В одном из районов из-за падения обломков БПЛА была оборвана контактная сеть на железной дороге. До устранения последствий был задержан один поезд, также ожидались задержки ряда других составов. После инцидента власти создали специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, который должен ускорить нормализацию железнодорожного движения на месте произошедшего.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.