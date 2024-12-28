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Ростовскую область ночью атаковали 17 БПЛА

Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО уничтожили 17 дронов над Ростовской областью
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Reuters

В ночь на 28 декабря силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили 17 дронов над Ростовской областью, написал в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись города Каменск и Новошахтинск, а также Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий и Красносулинский районы. Оперативные службы сообщили об отсутствии повреждений и разрушений.

Этой же ночью в пригороде Воронежа дежурные средства ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ликвидировали 10 беспилотников. В одном из районов из-за падения обломков БПЛА была оборвана контактная сеть на железной дороге. До устранения последствий был задержан один поезд, также ожидались задержки ряда других составов. После инцидента власти создали специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, который должен ускорить нормализацию железнодорожного движения на месте произошедшего.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.

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