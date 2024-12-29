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В Подмосковье загорелись фура и «Газель» на МКАД

Появилось видео с полыхающими машинами на улице Энергетиков в Дзержинском

Фура и «Газель» загорелись после аварии на улице Энергетиков в подмосковном Дзержинском. Видео с места дорожного инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, въезд на МКАД со стороны области перекрыли, на месте работают оперативные службы.

В этот же день в Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Инцидент произошел на 48-м километре автодороги БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан. По версии правоохранителей, водитель за рулем машины марки Nissan выехал на встречную полосу и там столкнулся с Hyundai. Один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части, от столкновения капот смяло.

В результате пострадали водители и пассажиры в обеих иномарках. В салоне первого участника ДТП находились две женщины, спасти их не удалось. Водителей и двух женщин из Hyundai госпитализировали с травмами различной степени тяжести, о деталях не сообщается.

Ранее россиянам рассказали, как избежать тяжелых ДТП в новогодние праздники.

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