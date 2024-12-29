Россиянам рассказали, как избежать тяжелых ДТП в новогодние праздники

В новогодние выходные водителям нужно быть более собранными и внимательными на дорогах. Об этом сообщает «Российская газета».

«Бдительность за рулем в новогодние дни стоит удвоить. Российская Госавтоинспекция тоже удваивает контроль. В регионах во время праздников ежедневно проводятся профилактические мероприятия и «сплошные» проверки на дорогах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в новогодние праздники на дорогах можно встретить нарушителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, поэтому стоит внимательно наблюдать за другими водителями на соседних полосах и держать дистанцию. Также следует снижать скорость перед детскими площадками и игровыми местами, поскольку дети могут заиграться и в любой момент выбежать на дорогу или скатиться на санках, тюбингах или снегокатах.

Уточняется, что если водитель планирует не садиться за руль в новогодние праздники, то за это время ему следует подготовить машину к стоянке в холода: зарядить аккумулятор и отключить автозапуск. На ровных стоянках и парковках можно не оставлять машину надолго на ручнике - так удастся предотвратить примерзание колодок к дискам. Лобовое стекло следует закрыть защитным слоем, а дворники поднять наверх. Матерчатые коврики лучше забрать из автомобиля для просушки. Также перед зимней стоянкой мыть автомобиль не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Москвы усилит проверки водителей на состояние опьянения.