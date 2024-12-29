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В Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП

В Алтайском крае двоих человек не спасли в ДТП на автодороге

В Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 48-м километре автодороги БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан». По версии правоохранителей, водитель за рулем машины марки Nissan выехал на встречную полосу и там столкнулся с Hyundai.

На кадрах с места аварии заметно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части, от столкновения капот смяло.

В результате пострадали водители и пассажиры в обеих иномарках. В салоне первого участника ДТП находились две женщины, спасти их не удалось. Водителей и двух женщин из Hyundai госпитализировали с травмами различной степени тяжести, о деталях не сообщается.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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