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Кадет попал в реанимацию из-за отравления алкоголем во время вечеринки

Кадет Кронштадтского военного корпуса попал в реанимацию после вечеринки
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FotograFFF/Shutterstock

В Санкт-Петербурге кадет Кронштадтского морского военного корпуса попал в реанимацию из-за отравления алкоголем во время вечеринки в концертном зале «Аврора». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Вечеринка под названием «Кампус» проходила на Пироговской набережной 28 декабря. По словам журналистов, молодому человеку диагностировали сильное отравление алкоголем, однако со слов родственников кадета, ранее подросток ничего не употреблял.

По данным Telegram-канала издания «Фонтанка», с вечеринки госпитализировали трех подростков в состоянии алкогольного опьянения, среди которых два кадета и одна девушка. Состояние подростком оценили как тяжелое.

До этого издание Business Insider писало, что шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Азии и не выжили. Приезжие купили некачественный алкоголь в туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе. Выяснилось, что в напитке содержался метанол. По данным журналистов, жертвами отравления стали американец, две датчанки, две австралийки и британка.

Ранее российские подростки отравились алкоголем из сетевого супермаркета.

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