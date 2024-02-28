Российские подростки отравились алкоголем из сетевого супермаркета

В Нижневартовске полиция проводит проверку после отравления несовершеннолетних алкоголем из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Югры.

Двое 15-летних подростков приобрели алкоголь в сетевом магазине, употребили его, после чего почувствовали себя плохо и сообщили об этом матери одного из них. Женщина приехала домой и вызвала сыну и его другу скорую помощь. Пострадавших доставили в больницу. После осмотра врачами одного из юношей отпустили домой, другого — оставили в стационаре.

«В настоящее время полицейскими изъята спиртосодержащая продукция из магазина. Алкоголь направлен для проведения акцизной и пищевой экспертизы», — рассказали в пресс-службе МВД.

Также в отношении продавца магазина составлен административный протокол за продажу спиртного несовершеннолетним. Родителей подростков привлекут по административной статье «нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной продукции».

Ранее в Краснодаре подростки отравились неизвестным веществом.