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Вассерман пожелал россиянам, чтобы 2025 год был намного хуже 2026-го

В Госдуме призвали россиян сосредоточиться на семье в 2025 году
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» пожелал россиянам, чтобы грядущий 2025 год был лучше предыдущего.

«Я всем и всегда желаю одного и того же: чтобы 2025 год был намного лучше 2024-го и намного хуже 2026-го», — сказал он.

В свою очередь, парламентарий Мария Бутина заявила «Газете.Ru», что соотечественникам в 2025 году стоит сосредоточиться на своей семье и родине.

«Несмотря на то, что год семьи заканчивается, я думаю, что год семьи в России — это каждый год. Я думаю, что сосредоточиться надо на своей семье. На семье, которая находится рядом: на наших родителях, бабушках, дедушках, детях, наших родственниках. Сохранять с ними контакты, хранить семейную летопись, сохранять предания наших предков, которые остались нам. Я думаю, что нужно сосредоточиться на своей малой родине, потому что это малая семья, и на большой родине, потому что семья — это Россия», — добавила она.

По словам Бутиной, после встречи Нового года в американской тюрьме она научилась ценить время с близкими.

«Для меня это не просто слова. После того, как я вернулась из мест не столь отдаленных, где была вынуждена встретить Новый год в холодном карцере в одиночестве, очень хорошо выучила урок, как важно, что у тебя есть возможность быть со своими близкими как можно больше. И сейчас наступает Новый год и, конечно же, дома я очень счастлива. Каждому из вас этого желаю. Цените то, что имеете — это главное, наверное, пожелание на следующий год», — подчеркнула депутат.

До этого бывший крымский прокурор Наталья Поклонская в Telegram-канале поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала им сил в «сложный период» окончания 2024 года.

Ранее Волочкова пожелала россиянам в 2025 году искренних и добрых людей вокруг.

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